Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» запустит собственную доставку в конце августа — в начале сентября 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор сети Олег Пароев в эфире телеканала РБК.

По его словам, предварительно необходимо открыть все предприятия, после этого и будет запущена доставка.

12 июня в Москве и Московской области открылись первые рестораны сети «Вкусно — и точка». До конца летнего периода должны открыться все 850 точек в 62 регионах России. Именно столько ресторанов McDonald's, на базе которого работает новый бренд, существовали в стране до ухода американского предприятия.

Ранее Пароев заявил, что в меню кафе появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри».