Сеть «Вкусно - и точка» намерена внедрить собственную доставку в конце августа - в начале сентября. Об этом заявил генеральный директор сети Олег Пароев в эфире телеканала РБК.
«И как только мы откроем двери всех наших предприятий, дойдут руки до доставки и мы, конечно, запустим доставку тоже. Мы рассчитываем, что это произойдет, надеюсь, тогда же, когда мы откроем наши предприятия - то есть конец августа - начало сентября», - подчеркнул он.
Напомним, что компания McDonald's приняла решение приостановить работу всех 850 своих ресторанов в РФ 14 марта. Этому предшествовало начало специальной военной операции на территории Украины.
16 мая было объявлено об уходе с российского рынка. Компания передала бизнес российскому собственнику - бизнесмену Александру Говору.
Теперь новая сеть называется «Вкусно - и точка». В общей сложности бывшая сеть McDonald's насчитывала 850 предприятий. Олег Паров сообщал о планах открыть все предприятия в сентябре. Сейчас функционируют более 300 заведений.