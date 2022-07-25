«И как только мы откроем двери всех наших предприятий, дойдут руки до доставки и мы, конечно, запустим доставку тоже. Мы рассчитываем, что это произойдет, надеюсь, тогда же, когда мы откроем наши предприятия - то есть конец августа - начало сентября», - подчеркнул он.