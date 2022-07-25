Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию на турбину

Компания Siemens Energy передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады по возврату отремонтированной турбины для газопровода «Северный поток». Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Отмечается, что документ дает возможность осуществлять ремонт, обслуживать и транспортировать турбины для компрессионной станции «Портовая», направляющей газ в трубопровод «Северный поток» до конца 2024 года.

Турбину должны были отправить на пароме в субботу из города Любека в Россию через Финляндию, но реализовать задуманное не получилось в связи с отсутствием необходимых документов со стороны «Газпрома».

Издание подчеркивает, что машину, находящуюся в Германии, можно будет отправить на территорию РФ только в середине недели. Однако «Газпром» должен прислать документацию, необходимую для прохождения таможенного контроля.

В настоящее время необходима корректировка базиса доставки машины с Монреаля на конечный пункт в РФ.