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32 минуты назад

Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию для «Северного потока»

Лера Букина

Компания Siemens Energy передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады по возврату отремонтированной турбины для газопровода «Северный поток». Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию на турбину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что документ дает возможность осуществлять ремонт, обслуживать и транспортировать турбины для компрессионной станции «Портовая», направляющей газ в трубопровод «Северный поток» до конца 2024 года.

Турбину должны были отправить на пароме в субботу из города Любека в Россию через Финляндию, но реализовать задуманное не получилось в связи с отсутствием необходимых документов со стороны «Газпрома».

Турбина для «Северного потока» застряла на пути в Россию

Издание подчеркивает, что машину, находящуюся в Германии, можно будет отправить на территорию РФ только в середине недели. Однако «Газпром» должен прислать документацию, необходимую для прохождения таможенного контроля.

В настоящее время необходима корректировка базиса доставки машины с Монреаля на конечный пункт в РФ.

В четверг, 21 июля, снова начались поставки топлива по «Северному потоку-1» в Германию. Напомним, что в связи с плановыми профилактическими работами поставок не было 10 дней. Оператор проинформировал о том, что газ поступает в объеме 40% (около 67 млн куб. м в сутки).

Компании,Siemens,Газпром,
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