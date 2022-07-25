ЦБ повысит нормативы обязательных резервов для банков

Для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций повышение составит 1 процентный пункт (п.п.), до 3%, по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ. Также на 1 п.п. повышаются нормативы для банков с универсальной лицензией и банков с базовой лицензией и на 3 п.п. для небанковских кредитных организаций, до 5%, по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте.