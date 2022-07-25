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1 час назад

ЦБ с августа повысит нормативы обязательных резервов для банков

ТАСС

Банк России в условиях роста структурного профицита ликвидности, постепенной нормализации ситуации на финансовом рынке и для сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций повысил нормативы обязательных резервов, следует из сообщения регулятора.

ЦБ повысит нормативы обязательных резервов для банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций повышение составит 1 процентный пункт (п.п.), до 3%, по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ. Также на 1 п.п. повышаются нормативы для банков с универсальной лицензией и банков с базовой лицензией и на 3 п.п. для небанковских кредитных организаций, до 5%, по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте.

Компании,Банк России,
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