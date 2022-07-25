H&M поднимет цены на финальной распродаже в России

Стоимость всей продукции шведского бренда H&M на время финальной распродажи в России будет поднята на 200 – 1000 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Компания собирается распродать продукцию, которая осталась на рынке. Согласно подсчетам журналистов, стоимость джинсов повысится на сумму до 500 рублей (раньше некоторые модели стоили 2299 рублей, сейчас их цена будет составлять 2799 рублей). Цены на детские вещи вырастут на сумму до 200 рублей, нижнее белье — до 300 рублей, а верхнюю одежду — до тысячи рублей, уточнили авторы канала.

Ранее компания H&M Group приняла решение полностью свернуть бизнес на территории РФ. Она подчеркнула, что считает невозможным продолжение бизнеса в России из-за ситуации на Украине.