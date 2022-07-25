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48 минут назад

H&M поднимет цены на финальной распродаже в России

Лера Букина

Стоимость всей продукции шведского бренда H&M на время финальной распродажи в России будет поднята на 200 – 1000 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

H&M поднимет цены на финальной распродаже в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Компания собирается распродать продукцию, которая осталась на рынке. Согласно подсчетам журналистов, стоимость джинсов повысится на сумму до 500 рублей (раньше некоторые модели стоили 2299 рублей, сейчас их цена будет составлять 2799 рублей). Цены на детские вещи вырастут на сумму до 200 рублей, нижнее белье — до 300 рублей, а верхнюю одежду — до тысячи рублей, уточнили авторы канала.

Ранее компания H&M Group приняла решение полностью свернуть бизнес на территории РФ. Она подчеркнула, что считает невозможным продолжение бизнеса в России из-за ситуации на Украине.

Компания H&M начала функционировать в России в 2009 году. В марте 2022 года сеть магазинов одежды сообщила, что временно приостанавливает продажи на территории России в связи с военными действиями РФ на Украине.

Компании,
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