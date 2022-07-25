«Газпром» сделал заявление по ситуации с турбинами

«Газпром» получил от Siemens документацию, переданную властями Канады. Однако они не снимают риски, обозначенные ранее. Соответствующее заявление компания сделала в официальном Telegram-канале.

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«"Газпром" получил от компании Siemens документы от властей Канады. "Газпром" изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы», - подчеркнули в компании.

Также компания озадачена из-за ограничений Евросоюза и Великобритании. Их решение важно для поставки двигателя в Россию и срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для станции «Портовая», указал «Газпром».

Кроме того, сообщается, что российская компания направила Siemens запрос о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся вопросов.