«Газпром» сделал заявление по ситуации с турбинами

«Газпром» получил от Siemens документацию, переданную властями Канады. Однако они не снимают риски, обозначенные ранее. Соответствующее заявление компания сделала в официальном Telegram-канале.
«"Газпром" получил от компании Siemens документы от властей Канады. "Газпром" изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы», - подчеркнули в компании.
Также компания озадачена из-за ограничений Евросоюза и Великобритании. Их решение важно для поставки двигателя в Россию и срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для станции «Портовая», указал «Газпром».
Кроме того, сообщается, что российская компания направила Siemens запрос о незамедлительной поддержке в предоставлении необходимых документов и разъяснений для решения оставшихся вопросов.
В четверг, 21 июля, снова начались поставки топлива по «Северному потоку-1» в Германию. Напомним, что в связи с плановыми профилактическими работами поставок не было 10 дней. Оператор проинформировал о том, что газ поступает в объеме 40% (около 67 млн куб. м в сутки).