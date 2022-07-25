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31 минуту назад

Ресторатор Орлов продал российскую часть бизнеса Bulldozer Group

Лера Букина

Ресторатор Александр Орлов сообщил о продаже российской части своего бизнес-холдинга Bulldozer Group. Об этом пишет ТАСС.

Ресторатор Орлов продал российскую часть бизнеса Bulldozer Group
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это так», - подчеркнул бизнесмен, отвечая на соответствующий вопрос.

Он не раскрыл, кто является покупателем в связи с коммерческой тайной.

По итогам сделки российская часть холдинга будет функционировать под брендом Alba Group. Управленческий состав не поменяется.

По словам директора по маркетингу Alba Group Анастасии Рахманиновой, покупатели - «инвесторы из Ближнего Востока».

«Орлов сосредоточится на развитии своих зарубежных проектов, в том числе в США и ОАЭ», - подчеркнула собеседница агентства.

Среди проектов, которые будут функционировать под новым брендом, - «Хорошая Девочка», необистро «Такахули», рестораны Lou Lou в Москве и Санкт-Петербурге, рестораны Eshak и «Манана» в Москве и Казани, средиземноморский ресторан Юг, морской ресторан More&More в Казани.

Александр Орлов является президентом холдинга Bulldozer Group и владельцем сети ресторанов «Тануки» и «Ерш».

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