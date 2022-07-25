«Нафтогазу Украины» отказались дать отсрочку выплат по еврооблигациям

Держатели еврооблигаций «Нафтогаза Украины» выступили против инициативы компании отсрочить выплаты по ним на два года. Соответствующее заявление сделала компания, передает агентство «Прайм».

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Это выпуски на 335 млн долларов с погашением в 2022 году, на 600 млн евро с погашением в 2024 году и на 500 млн долларов с погашением в 2026 году.

По вторник, 26 июля, должны состояться встречи с держателями евробондов компании. Согласно электронному голосованию, предложение вряд ли одобрят на встрече по евробондам-2022.

Украинские власти поручили компании согласовывать выплаты по евробондам, в частности, предусмотрели запрет на платежи, которые должны были уйти 19 июля. Речь идет о выплате купона и погашении выпуска евробондов-2022 и выплате купона по евробондам-2024.

22 июля компанией был направлен запрос в кабинет министров на одобрение соответствующих выплат, однако он не был удовлетворен. Еще один запрос на утверждение такого платежа был подан на следующий день.

«С момента запуска запроса согласия (на изменение условий по бондам — ред.) компания ведет конструктивные обсуждения с держателями. В свете решения правительства страны и отзывов, полученных по предложениям, компания сформулирует новое предложение держателям евробондов, чтобы получить согласие на изменение условий», — уточняется в сообщении.