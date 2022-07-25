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1 час назад

Китайская Huawei начала избавляться от сотрудников в России

Lenta.ru

Китайская компания Huawei прекратила сотрудничать с 50 процентами внештатных сотрудников, работавших на нее в России по договору (на аутсорсинге). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя компании-партнера нескольких сотовых операторов, использующих оборудование китайского вендора.

При этом большая часть штатных сотрудников продолжает находиться в отпуске. Пока компания остановила наем персонала в России, добавил он. Huawei начала избавляться от сотрудников на подряде, потому что возникает ряд сложностей с производством, например, есть проблемы с логистическими цепочками, отмечают эксперты.

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По данным источников издания, в конце марта Huawei перестала заключать новые контракты на поставки сетевого оборудования российским операторам. Они это связывают с санкциями США против России. В июне появилась информация, что Huawei начала закрывать магазины в России — работу прекратили четыре из 19 магазинов. Среди возможных причин называлось истощение запасов на складах в условиях нарушения цепочек поставок и сокращение спроса на продукцию компании.

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