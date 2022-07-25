IKEA возобновила онлайн-распродажу товаров

«Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Продажа осуществляется, пока есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе», — говорится на официальном сайте IKEA .

Финальная онлайн-распродажа шведской компании началась в России 5 июля. Почти сразу после её старта сайт ретейлера стал недоступен. Его полноценную работу не удаётся возобновить до сих пор. В процессе распродажи IKEA несколько раз сообщала о невозможности совершения покупок на выходных — с 8 по 10, с 15 по 17 и с 22 по 24 июля.