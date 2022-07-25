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48 минут назад

IKEA возобновила онлайн-распродажу товаров

Говорит Москва

Ранее компания сообщила о невозможности оформить заказ до конца выходных.

«Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Продажа осуществляется, пока есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе», — говорится на официальном сайте IKEA.

Финальная онлайн-распродажа шведской компании началась в России 5 июля. Почти сразу после её старта сайт ретейлера стал недоступен. Его полноценную работу не удаётся возобновить до сих пор. В процессе распродажи IKEA несколько раз сообщала о невозможности совершения покупок на выходных — с 8 по 10, с 15 по 17 и с 22 по 24 июля.

15 июня шведская компания объявила, что полностью уходит из России.

Компании,Ikea,
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