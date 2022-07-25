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1 час назад

В Siemens отреагировали на задержку с ввозом турбин в Россию

Елена Прошина

Власти Германии предоставили Siemens Energy все документы на транспортировку турбины для газопровода «Северный поток» еще в начале прошлой недели, не хватает только таможенных документов на ввоз агрегата. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

В Siemens отреагировали на задержку с ввозом турбин в Россию
Фото: ReutersReuters

В Siemens отметили, что транспортировка турбины может начаться немедленно, добавив, что в «Газпроме» знают о передаче немецкими властями всей необходимой документации, но до сих пор «не предоставили таможенных документов на ввоз агрегата в Россию».

Также в компании заявили, что Канада согласилась с перевозкой турбин, которые обслуживаются в Монреале, в Германию.

Ранее «Газпром» сообщал, что получал от Siemens документы по возврату турбины, но они «не снимают до этого обозначенных рисков», а лишь вызывают дополнительные вопросы. Например, по-прежнему остаются неясности по поводу санкций ЕС и Великобритании.

Также накануне стало известно, что «Газпром» остановит эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток». Решение приняли в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Таким образом с середины июня по сегодняшний день «Газпром» из-за проблем с турбинами сократил суточную производительность с 167 до 33 миллионов кубометров в сутки.

Компании,Siemens,Газпром,ЕС,
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