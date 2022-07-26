«Газпром» поставил ультиматум Евросоюзу

«Газпром» получит турбину Siemens для «Северного потока» и увеличит поставки газа в Европу. Однако российская компания сделает это только после получения гарантий со стороны ЕС о снятии санкционных ограничений, касающихся транспортировки оборудования. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с позицией «Газпрома».

Как указано в статье, «Газпром» выразил готовность увеличить поставки газа в Европу, но при условии, что Европейский союз исключит все санкционные риски, которые могут повлиять на поставку двигателей в Российскую Федерацию. Для этого Еврокомиссии необходимо направить компании официальное разъяснение, что транспортировка газовых турбин в РФ через государства в составе Евросоюза разрешена.

Кроме того, «Газпром» опасается, что Канада может в любой момент изменить свое решение и отозвать лицензию.