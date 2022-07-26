"Нафтогаз Украины" выдвинет новое предложение по списанию долга

"Нафтогаз Украины" планирует подготовить новый план по списанию задолженности после того, как не смогла получить одобрение держателей облигаций на свое предложение заморозить выплаты по облигациям на сумму около $1,4 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

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Компания не сообщила подробностей о сроках реализации плана в отчете регулирующих органов, опубликованном в понедельник. В нем также говорится, что кабинет министров Украины не ответил на запрос фирмы об одобрении погашения долга в иностранной валюте.