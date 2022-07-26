В бундестаге призвали быстро запустить «Северный поток – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» необходимо ввести в эксплуатацию, чтобы решить проблему с поставками российского газа в Германию. Об этом ТАСС заявил представитель партии «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре.

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Ранее «Газпром» уменьшил объем прокачки газа по «Северному потоку» из-за сложностей с доставкой из Канады турбины Siemens, которая находилась там на ремонте. Позднее стало известно, что российская компания остановит эксплуатацию еще одной турбины на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток».

Это решение было принято в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Таким образом, с середины июня по 25 июля «Газпром» из-за проблем с турбинами сократил суточную производительность с 167 до 33 миллионов кубометров в сутки.

По мнению Штеффена Котре, проблемы с поставками газа можно было бы решить с помощью газопровода «Северный поток - 2», который был построен, но так и не введен в эксплуатацию.

«"Северный поток – 2" нужно быстро принять в эксплуатацию, также следует возобновить переговоры по решению конфликта [на Украине]», - уверен он.