X5 Group объявила о запуске пилотного проекта фудшеринга

X5 Group сообщила о запуске пилотного проекта фудшеринга - безвозмездной передачи нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности, но еще пригодных к употреблению. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

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Отмечается, что проект был разработан совместно с организацией «Фудшеринг» и фондом продовольствия «Русь».

«X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания России, совместно с АНО «Фудшеринг» и фондом продовольствия «Русь» запустила пилот фудшеринга – безвозмезной передачи нуждающимся людям продуктов с истекающим сроком годности, но пригодных к употреблению», - сказано в сообщении.

Компания подчеркнула, что первый этап предполагает подключение к проекту нескольких магазинов «Пятёрочка» в Москве и Челябинске. По итогам проекта число магазинов увеличится, а список городов – расширится. Кроме того, ожидается увеличение категорий товаров, которые будут передаваться. В дальнейшем компания собирается подключить к проекту сеть «Перекрёсток», а также распределительные центры компании.

Целью данного пилота является налаживание инфраструктуры по сбору внутри магазина продуктов с истекающим сроком годности, обучение персонала и построение эффективной логистики по передаче продуктов гражданам.