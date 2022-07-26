Швейцарский банк UBS отказался от новых проектов в России

Швейцарский банк UBS объявил об отказе от новых бизнес-проектов в России из-за ее специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в распространенном во вторник отчете компании за второй квартал 2022 года.

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"Мы не принимаем участия в новых проектах в России. Мы также не сотрудничаем с новыми российскими клиентами", - указано в нем.

Уточняется, что за первое полугодие 2022 года объем связанных с РФ активов банка уменьшился с $600 млн до $300 млн. Их доля в общих зарубежных инвестициях финансовой организации сократилась за аналогичный период с 0,7% до 0,4%.