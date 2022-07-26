Швейцарский банк UBS отказался от новых проектов в России

Швейцарский банк UBS объявил об отказе от новых бизнес-проектов в России из-за ее специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в распространенном во вторник отчете компании за второй квартал 2022 года.
"Мы не принимаем участия в новых проектах в России. Мы также не сотрудничаем с новыми российскими клиентами", - указано в нем.
Уточняется, что за первое полугодие 2022 года объем связанных с РФ активов банка уменьшился с $600 млн до $300 млн. Их доля в общих зарубежных инвестициях финансовой организации сократилась за аналогичный период с 0,7% до 0,4%.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Среди прочих мер значится и заморозка средств российских банков и компаний, размещенных за рубежом. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, конфискация российских активов является "экспроприацией частной собственности" и "искажает любые правовые нормы".