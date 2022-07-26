Кремль: «Газпром» сделает заявление по «Северному потоку»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Газпром» сделает заявление по ситуации с «Северным потоком». Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля подтвердил наличие неполадок с турбинами. На ситуацию, по его словам, влияют ограничения против России.
«Мы обязательно попросим наших коллег в "Газпроме" с технологической точки зрения дать объяснение. Мы обязательно это сделаем. В целом еще раз повторяю, да, действительно, есть неполадки с турбинами, турбина после капремонта еще не пришла, не установлена, она в пути. Будем надеяться, что это произойдет скорее раньше, чем позже, но есть определенные неполадки с другой турбиной. "Газпром" работает над этой ситуацией», - указал Песков.
Ранее агентство DPA сообщило, что странам Евросоюза удалось согласовать план по сокращению потребления газа в блоке для снижения ущерба от вероятной остановки поставок газа из РФ в дальнейшем.
Сегодня стоимость газа в Европе преодолела отметку в $2000 впервые с начала марта. На рынке начал наблюдаться резкий рост цен на газ в Европе после того, как «Газпром» сообщил об остановке еще одной турбины на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» с 27 июля. Объем прокачки должен уменьшиться вдвое — с 67 млн до 33 млн куб. м в сутки.