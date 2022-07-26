Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
51 минуту назад

Лавров оценил готовность «Северного потока-2» для удовлетворения нужд ЕС

Лера Букина

«Северный поток-2» может удовлетворить потребности европейских стран в сфере энергетики в полном объеме. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной с президентом Уганды пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Ну и, конечно, "Северный поток 2", который полностью готов к тому, чтобы компенсировать нужное, чтобы удовлетворить нужное… в этом виде топлива, просто закрыт по политическим причинам»,- подчеркнул Лавров.

Ранее представитель партии «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре заявил, что трубопровод «Северный поток-2» следует использовать для поставок газа в Германию.

Проект «Северный поток – 2» ранее фактически заморозили. Власти ФРГ не раз опровергали планы использовать «Северный поток-2». Они указывали на то, что трубопровод не прошел процедуру сертификации.

Стоимость газа в Европе превысила $2000

Весной посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что рассчитывает на запуск «Северного потока-2». Он указывал на то, что трубы газопровода удалось проложить. Кроме того, по словам Нечаева, их заполнили технологическим газом.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что проект увеличил бы поставки российского газа в Европу, однако половина мощностей газопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.

Компании,Сергей Нечаев,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители