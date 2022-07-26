Лавров оценил готовность «Северного потока-2» для удовлетворения нужд ЕС

«Северный поток-2» может удовлетворить потребности европейских стран в сфере энергетики в полном объеме. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной с президентом Уганды пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Ну и, конечно, "Северный поток 2", который полностью готов к тому, чтобы компенсировать нужное, чтобы удовлетворить нужное… в этом виде топлива, просто закрыт по политическим причинам»,- подчеркнул Лавров.

Ранее представитель партии «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по энергетике и защите климата Штеффен Котре заявил, что трубопровод «Северный поток-2» следует использовать для поставок газа в Германию.

Проект «Северный поток – 2» ранее фактически заморозили. Власти ФРГ не раз опровергали планы использовать «Северный поток-2». Они указывали на то, что трубопровод не прошел процедуру сертификации.

Весной посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что рассчитывает на запуск «Северного потока-2». Он указывал на то, что трубы газопровода удалось проложить. Кроме того, по словам Нечаева, их заполнили технологическим газом.