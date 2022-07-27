Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что «Газпром» в последнее время становится ненадежным поставщиком газа, потому что компания не может подтвердить поставку необходимых объемов газа в республику. Об этом он сообщил на заседании правительства, передает РИА «Новости».

«В последнее время «Газпром» становится не очень надежным поставщиком газа, есть некоторые неопределенности», — сказал Спыну и отметил, что в данный момент наблюдаются новые ограничения поставок газа в Европу.

По словам вице-премьера, у Молдавии есть контракт с «Газпромом», но компания не отвечает на то, будет ли обеспечен необходимый объем поставок газа в страну.

Он подчеркнул, что необходимо убедиться, что в ближайшие два месяца власти смогут принимать решения, независимо от действий «Газпрома» по контракту с «Молдовагазом».

Министр также добавил, что Молдавия получает 70% электроэнергии от конденсационной электростанции (Молдавской ГРЭС), которая работает на газе из РФ.