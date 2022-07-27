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1 час назад

Вице-премьер Молдавии Спыну заявил, что "Газпром" становится ненадежным поставщиком газа

Газета.Ruиещё 3

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что «Газпром» в последнее время становится ненадежным поставщиком газа, потому что компания не может подтвердить поставку необходимых объемов газа в республику. Об этом он сообщил на заседании правительства, передает РИА «Новости».

«В последнее время «Газпром» становится не очень надежным поставщиком газа, есть некоторые неопределенности», — сказал Спыну и отметил, что в данный момент наблюдаются новые ограничения поставок газа в Европу.

По словам вице-премьера, у Молдавии есть контракт с «Газпромом», но компания не отвечает на то, будет ли обеспечен необходимый объем поставок газа в страну.

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Он подчеркнул, что необходимо убедиться, что в ближайшие два месяца власти смогут принимать решения, независимо от действий «Газпрома» по контракту с «Молдовагазом».

Министр также добавил, что Молдавия получает 70% электроэнергии от конденсационной электростанции (Молдавской ГРЭС), которая работает на газе из РФ.

Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что молдаванам стоит готовиться к сложной зиме на фоне энергетического кризиса в республике.

Компании,Андрей Спыну,Siemens,Газпром,
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