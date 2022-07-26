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1 час назад

Магазины с кондиционером во Франции будут штрафовать за открытые двери

Елена Прошина

Власти Франции намерены принять указ, запрещающий магазинам, где работает кондиционер, держать входные двери открытыми. Это позволит сэкономить 20% потребляемой энергии. Об этом пишет RT со ссылкой на Guardian.

Магазины с кондиционером во Франции будут штрафовать за открытые двери
Фото: ReutersReuters

О новом указе, который планируется принять в ближайшие дни, сообщила министр преобразования энергетики Аньес Панье-Рюнаше. Нарушителям грозит штраф в 750 евро. При этом небольшие штрафы в 150 евро накладывают уже сейчас. Нарушителей штрафуют из-за «избыточной и безответственной траты энергии».

Французские магазины и супермаркеты уже переходят на режим экономии. Так, владельцы согласились отключать надписи с подсветкой сразу после закрытия, также будет снижена интенсивность освещения. В общественных помещениях необходимо прибавлять температуру летом и сбавлять зимой.

Также экономить призвали и обычных французов. К примеру, гражданам рекомендовано выключать WiFi-роутеры, телевизоры и свет в комнатах, которые не используются.

Ранее французов призвали экономить газ и электроэнергию любым способом. Так, например, жителям рекомендуют готовить еду с закрытой крышкой, а также реже включать кондиционер и отопление.

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