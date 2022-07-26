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1 час назад

Чистая прибыль McDonald's рухнула на 39%

Лера Букина

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила о падении чистой прибыли в прошлом полугодии на 39% в годовом выражении. Она составила 2,292 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Чистая прибыль McDonald's рухнула на 39%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также зафиксировано падение разводненной прибыли в пересчете на одну обыкновенную акцию за отчетный период - с 5 долларов в прошлом году до 3,08 доллара. Рост выручки McDonald's по итогам полугодия составил 3,4% (11,384 миллиарда долларов).

Чистая прибыль по итогам второго квартала упала на 46% — до 1,188 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию оценивается в 1,6 доллара (годом ранее она составляла 2,95 доллара).

Сокращение операционной прибыли сети составило 36% (она упала до 1,712 миллиарда долларов), выручки - на 36% (до 5,718 миллиарда долларов).

Напомним, что компания McDonald's приняла решение приостановить работу всех 850 своих ресторанов в РФ 14 марта. Этому предшествовало начало специальной военной операции на территории Украины. 16 мая было объявлено об уходе с российского рынка. Компания передала бизнес российскому собственнику - бизнесмену Александру Говору. Теперь новая сеть называется «Вкусно - и точка».

Компании,Александр Говор,
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