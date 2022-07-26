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1 час назад

Дефолт «Нафтогаза» может запустить цепную реакцию в экономике Украины

Елена Прошина

Дефолт украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» может привести к цепной реакции в экономике и финансовой системе страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью The Wall Street Journal.

Названо последствие дефолта «Нафтогаза» для экономики Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что общая сумма обязательств по облигациям составила более 1,4 миллиарда долларов. Руководство «Нафтогаза» обратилось к властям Украины с просьбой одобрить погашение части задолженности в размере 335 миллионов. Однако правительство Украины запретило компании платить по еврооблигациям, после чего «Нафтогаз» объявил о дефолте. Подобное невыполнение обязательств одним из крупнейших налогоплательщиков усилит опасения по поводу состояния экономики Украины, а также осложнит деятельность подобных организации, которые играют ключевые роли для экономики страны.

"Нафтогаз" Украины объявил о дефолте по еврооблигациям

Напомним, что ранее пресс-служба энергетической компании «Нафтогаз» объявила о техническом дефолте.

Компании,Нафтогаз,Правительство Украины,
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