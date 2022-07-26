Названо последствие дефолта «Нафтогаза» для экономики Украины

Дефолт украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» может привести к цепной реакции в экономике и финансовой системе страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью The Wall Street Journal.

Уточняется, что общая сумма обязательств по облигациям составила более 1,4 миллиарда долларов. Руководство «Нафтогаза» обратилось к властям Украины с просьбой одобрить погашение части задолженности в размере 335 миллионов. Однако правительство Украины запретило компании платить по еврооблигациям, после чего «Нафтогаз» объявил о дефолте. Подобное невыполнение обязательств одним из крупнейших налогоплательщиков усилит опасения по поводу состояния экономики Украины, а также осложнит деятельность подобных организации, которые играют ключевые роли для экономики страны.