Иран заключит соглашение по обслуживанию самолетов РФ

В Иране решено подписать соглашение об экспорте оборудования в РФ, а также о техническом обслуживании российских самолетов, сообщает агентство Mehr со ссылкой на представителя иранского Управления гражданской авиации Миракбара Разави.
«Было принято решение подписать договор о сотрудничестве с Россией в рамках обеспечения возможности экспорта в РФ деталей и оборудования, произведенных в Иране, а также осуществления ремонтных услуг и технического обслуживания и поддержки российских самолетов иранскими сервисными центрами», — заявил иранский чиновник.
Напомним, во время встречи замминистра транспорта России и главы Управления гражданской авиации Ирана был подписан меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, число пассажирских рейсов между двумя странами увеличивается до 35 в неделю.
Ранее директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд заявил, что недавнюю поездку российского президента Владимира Путина в Иран можно расценивать, как предупреждение западным странам. По его словам, по итогам рабочего визита помощник российского лидера Юрий Ушаков объявил о планах Москвы и Тегерана вывести свои двусторонние отношения на новый уровень.