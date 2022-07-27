Иран заключит соглашение по обслуживанию самолетов РФ

В Иране решено подписать соглашение об экспорте оборудования в РФ, а также о техническом обслуживании российских самолетов, сообщает агентство Mehr со ссылкой на представителя иранского Управления гражданской авиации Миракбара Разави.

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«Было принято решение подписать договор о сотрудничестве с Россией в рамках обеспечения возможности экспорта в РФ деталей и оборудования, произведенных в Иране, а также осуществления ремонтных услуг и технического обслуживания и поддержки российских самолетов иранскими сервисными центрами», — заявил иранский чиновник.

Напомним, во время встречи замминистра транспорта России и главы Управления гражданской авиации Ирана был подписан меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, число пассажирских рейсов между двумя странами увеличивается до 35 в неделю.