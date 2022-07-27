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1 час назад

Иран подпишет соглашение о техническом обслуживании российских самолетов

Елена Прошина

В Иране решено подписать соглашение об экспорте оборудования в РФ, а также о техническом обслуживании российских самолетов, сообщает агентство Mehr со ссылкой на представителя иранского Управления гражданской авиации Миракбара Разави.

Иран заключит соглашение по обслуживанию самолетов РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Было принято решение подписать договор о сотрудничестве с Россией в рамках обеспечения возможности экспорта в РФ деталей и оборудования, произведенных в Иране, а также осуществления ремонтных услуг и технического обслуживания и поддержки российских самолетов иранскими сервисными центрами», — заявил иранский чиновник.

Напомним, во время встречи замминистра транспорта России и главы Управления гражданской авиации Ирана был подписан меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, число пассажирских рейсов между двумя странами увеличивается до 35 в неделю.

Ранее директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд заявил, что недавнюю поездку российского президента Владимира Путина в Иран можно расценивать, как предупреждение западным странам. По его словам, по итогам рабочего визита помощник российского лидера Юрий Ушаков объявил о планах Москвы и Тегерана вывести свои двусторонние отношения на новый уровень.

Компании,Марк Алмонд,Юрий Ушаков,Владимир Путин,
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