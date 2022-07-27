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1 час назад

«Газпром» снижает поставки по «Северному потоку»

Елена Прошина

Компания «Газпром» с 27 июля начнет снижать поставки газа по главному трубопроводу из России в Европу – «Северному потоку», сообщает РИА Новости.

«Газпром» значительно снизит поставки по «Северному потоку»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они составят не более 20% от проектной мощности и не превысят 33 миллионов кубометров в сутки при плановом объёме в 167 миллионов. Страны Европы выразили опасения, что это усугубит дефицит газа в регионе.

Ранее «Газпром» сообщил, что останавливает на компрессорной станции «Портовая» эксплуатацию ещё одного газотурбинного двигателя Siemens, чтобы отправить его на регламентный ремонт. Так с 07:00 мск 27 июля суточная производительность «Портовой» составит до 33 миллионов кубометров в сутки.

Компания снизила поставки по магистрали с середины июня — до 60% от проектной мощности (не более 100 миллионов кубометров), а затем — около 40% (чуть меньше 67 миллионов кубометров). Это было связано с задержками в возврате газоперекачивающих агрегатов для газопровода из ремонта с канадского завода, выработкой межремонтного ресурса и техническими неисправностями двигателей.

Плановая остановка трубопровода и снижение поставок с 11 по 21 июля усугубили нехватку газа на европейском рынке. На этом фоне резко выросли биржевые цены на газ. Газовые котировки 26 июля впервые с начала марта преодолели отметку в 2200 долларов и продолжают расти.

Компании,Газпром,
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