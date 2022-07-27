Крупнейший производитель приправ может уйти из России

Американская компания McCormick & Co., Inc., которая владеет брендом специй и приправ Kamis, может покинуть рынок РФ. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в продовольственной рознице.

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Источники издания в крупной федеральной сети указывают на отсутствие официального уведомления об уходе Kamis. Однако они отмечают наличие перебоев с поставками в настоящее время.

В «Ленте» сообщили, что сегодня нет ввоза товаров из Европы в Россию. Объем ассортимента, заблокированного у поставщика, оценивается примерно в 25%, по другой продукции поставки идут исходя из остатков, отметили в сети.

Петербургская сеть «Вкустер» заявила, что товарные остатки товаров дистрибутора сейчас распродаются. После этого, как отмечается, марка Kamis свернет бизнес в России.

По словам источника из числа ретейлеров, продукция российских предприятий может заменить товары Kamis. Она уже начинает появляться в магазинах, указал он.

Ранее в марте компания McCormick & Co сообщила, что приостанавливает свой бизнес в России и Украине.