ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам

ВТБ с 27 июля запускает денежные переводы во Вьетнам в донгах, планирует и дальше расширять работу с регионами Азии, сообщили в пресс-службе банка.

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Новый сервис позволит в течение дня отправить деньги за рубеж по банковским реквизитам. Услуга доступна в адрес физических и юридических лиц с соблюдением требований валютного законодательства.

Максимальная сумма одной операции составляет 20 млн рублей, но не более 1 млн в долларовом эквиваленте в месяц, комиссия - 1% от суммы перевода. Зачисление средств на счет получателя во Вьетнаме происходит в течение дня.

"Несмотря на введенные в этом году ограничения, мы продолжаем расширять географию денежных переводов за рубеж. На первом этапе ВТБ запустил этот сервис для стран ближнего зарубежья, сейчас мы "наводим мосты" с регионами Азии. Одним из первых стал Вьетнам", - отметил член правления ВТБ Святослав Островский.

Ранее ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья - Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан. Услуга доступна по банковским реквизитам в национальных валютах на счета физических и юридических лиц. За месяц с момента запуска сервиса клиенты совершили 2 тыс. транзакций на общую сумму 500 млн рублей. По прогнозам банка, в ближайшей перспективе ежедневный объем операций достигнет 100 млн рублей.

ВТБ также сообщил, что начал реализацию пилотного проекта по трансграничным переводам через Систему быстрых платежей. Технология позволит переводить средства на счет, открытый в странах-партнерах, по номеру телефона. Тестирование нового сервиса для трансграничных переводов в ВТБ стартует осенью, клиентам банка технология станет доступна до конца года. На первом этапе перевести деньги через СБП будет возможно в страны СНГ.