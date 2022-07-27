В Иране внедрят платежную систему «Мир»

В Иране скоро внедрят российскую платежную систему «Мир». Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.
По его словам, договоренности уже были достигнуты.
«Я думаю, что эта платежная система («Мир») скоро будет активирована в Иране. Однако на данный момент я не знаю можно ли пользоваться ей в Иране, или нет, но соглашение на этот счет есть», - подчеркнул Сафари.
Ранее советник посольства Кубы по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона заявил Ассоциации туроператоров России (АТОР), что банкоматы республики теперь принимают карты российской платежной системы «Мир». По его словам, все точки продаж стран будут оснащены такой опцией до конца текущего года. Эскалона отметил, что банкоматы государственных банков располагаются в Гаване и крупных туристических центрах, в частности, на популярном курорте Варадеро.
Ранее власти РФ сообщили о расширении перечня социальных выплат, которые будут начисляться на карту «Мир». В списке оказались, в частности, ежемесячные выплаты и пособия малоимущим гражданам, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.