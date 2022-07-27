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2 часа назад

ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам

Лера Букина

ВТБ объявил о запуске с 27 июля денежных переводов во Вьетнам в донгах. Соответствующее заявление размещено на сайте банка.

ВТБ запустил трансграничные переводы во Вьетнам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что он займется расширением работы с регионами Азии. Благодаря новому сервису граждане смогут в течение дня отправить деньги за рубеж по банковским реквизитам. Это можно сделать в адрес физических и юридических лиц, однако важным условием является соблюдение требований валютного законодательства.

Максимальный размер одной операции - 20 млн рублей, но не более 1 млн в долларовом эквиваленте в месяц. За операции будет взята комиссия в размере 1% от суммы перевода. Получатели во Вьетнаме получат средства в течение дня после их отправки.

«Несмотря на введенные в этом году ограничения, мы продолжаем расширять географию денежных переводов за рубеж. На первом этапе ВТБ запустил этот сервис для стран ближнего зарубежья, сейчас мы «наводим мосты» с регионами Азии. Одним из первых стал Вьетнам», - заявил член правления ВТБ Святослав Островский.

Ранее ВТБ сообщил о запуске денежных переводов в страны ближнего зарубежья, а именно Азербайджан, Армению, Беларусь и Казахстан. Их можно осуществить по банковским реквизитам в национальных валютах на счета физических и юридических лиц.

Компании,Банк ВТБ,
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