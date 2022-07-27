В Mercedes-Benz рассказали об убытках из-за приостановки поставок в РФ

Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz столкнулся с дополнительными убытками в связи с приостановкой производства и поставок в России. Они оцениваются в 1,4 миллиарда евро, следует из отчетности компании за прошлое полугодие.
Компания зафиксировала сокращение чистой прибыли по итогам первого полугодия на 16%, до 6,6 миллиарда евро. По итогам второго квартала она упала на 13,6%, до 3,107 миллиарда.
О приостановке производства автомобилей на своем заводе в Подмосковье и о прекращении поставок легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок производитель сообщил в начале марте – после начала операции РФ на Украине.
Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) является одним из крупнейших мировых автоконцернов. Его основали в 1883 году, в 1926 году он стал акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году произошло слияние с американской автомобильной корпорацией Chrysler. Так, появилась компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году компанию снова переименовали в Daimler.