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52 минуты назад

Spotify потерял 600 тыс. платных подписчиков в России

ТАСС

Музыкальный стриминговый сервис Spotify потерял около 600 тыс. премиум-пользователей в связи с уходом из РФ. Как сообщается в опубликованной в среду отчетности компании, тем не менее число платных подписчиков по всему миру выросло.

Spotify потерял 600 тысяч платных подписчиков в России
Фото: ReutersReuters

"Число премиум-подписчиков выросло на 14% до 188 млн по сравнению с прошлым годом", - говорится в документе. "Включая примерно 600 тыс. отключений [платных подписок] в связи с прекращением нашей деятельности в России", - указано в примечании к тексту.

Spotify принял решение о полной приостановке с 11 апреля своей деятельности в РФ.

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