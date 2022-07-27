Spotify потерял 600 тысяч платных подписчиков в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify потерял около 600 тыс. премиум-пользователей в связи с уходом из РФ. Как сообщается в опубликованной в среду отчетности компании, тем не менее число платных подписчиков по всему миру выросло.
"Число премиум-подписчиков выросло на 14% до 188 млн по сравнению с прошлым годом", - говорится в документе. "Включая примерно 600 тыс. отключений [платных подписок] в связи с прекращением нашей деятельности в России", - указано в примечании к тексту.
Spotify принял решение о полной приостановке с 11 апреля своей деятельности в РФ.