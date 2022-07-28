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1 час назад

Самая богатая женщина Китая потеряла половину состояния

Lenta.ruиещё 1

Китайская предпринимательница и самая богатая женщина страны Ян Хуэйянь потеряла половину состояния из-за кризиса, который охватил местный рынок недвижимости. Об этом сообщает Bloomberg.

Самая богатая женщина Китая потеряла половину состояния
Фото: ReutersReuters

Хуэйянь является акционером Country Garden Holdings — одного из крупнейших операторов недвижимости в Китае. За семь месяцев она потеряла 52 процента своего состояния. В начале года оно оценивалось в 23,7 миллиарда долларов, теперь сократилось до 11,3 миллиарда долларов. В частности, только за день Хуэйянь потеряла почти два миллиарда долларов.

С начала 2022 года Хуэйянь опережала предпринимательниц Фань Хунвэй и Ву Яцзюнь, состояние которых тогда оценили почти в 13 миллиардов долларов у каждой. Несмотря на убытки, Хуэйянь по-прежнему опережает Хунвэй.

На данный момент незавершенные проекты Country Garden пока не пострадали от массовых отказов ипотечных заемщиков. Однако компания может столкнуться с проблемами в будущем. У нее есть значительные долги, а в июне был зафиксирован меленный рост продаж.

Ранее аналитики международного рейтингового агентства S&P предсказали крах китайскому рынку недвижимости, сопоставимый с влиянием глобального кризиса 2008 года. По оценкам S&P, продажи недвижимости по итогам года могут упасть на 30 процентов по сравнению с результатом 2021-го.

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