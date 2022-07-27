McDonald’s в Британии впервые за 14 лет повысил цену на чизбургер

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s впервые за 14 лет подняла цену на чизбургер в Великобритании. Стоимость фирменного бургера выросла с 99 пенсов до 1,19 фунта стерлингов. Об этом сообщает BBC News.

Гендиректор компании в Великобритании Алистер Макроу объяснил рост цен на позицию в меню ресторанов растущей инфляции в королевстве. По его словам, McDonald’s в связи с ситуацией на Украине сегодня сталкивается с растущими затратами на топливо, заработную плату своим сотрудникам и ингредиенты. В частности, в июне инфляция в Великобритании достигла 9,4%, что стало самым высоким показателем за 40 лет.

Макроу отметил, что компании сейчас приходится сталкиваться с «трудным выбором» в отношении своих цен.

«Мы понимаем, что никто не любит, когда цены растут, но мы сдерживали их столько, сколько могли», — добавил он.