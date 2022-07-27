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55 минут назад

Сбер увеличил выдачу кредитов по социально-значимым ипотечным программам

Газета.Ruиещё 1

В Сбере зафиксировали рост количества оформленных жилищных кредитов по ряду ипотечных программ.

Сбер увеличил выдачу кредитов по социально-значимым ипотечным программам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным «Домклик», за январь-июль 2022 года было выдано 43,6 тысячи кредитов по программе семейной ипотеки на сумму 192,4 млн рублей. За такой же период 2021 года Сбер выдал по это программе 19,4 тысяч кредитов на сумму 70,4 млрд рублей.

По Дальневосточной ипотеке за 7 месяцев 2022 года было выдано 9,8 тыс. кредитов на сумму 43,7 млрд руб. против 6.2 тыс. кредитов на сумму 24,8 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Аналитики «Домклик» фиксируют рост почти в 2 раза.

По программе «Господдержка 2020» за июль 2022 года, на текущий момент, граждане получили 31,1 млрд руб. кредитов в Сбере. В июне 2022 года эта цифра составила 21 млрд руб. Таким образом только за месяц рост по этой программе составил почти 50%.

Аналитики «Домклик» также отмечают, что с момента запуска этой льготной программы в апреле 2020 года, Сбером было выдано 419 тыс. кредитов на сумму 1,1 трлн рублей.

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