Twitter закроет офисы по всему миру ради экономии

Социальная сеть Twitter планирует уменьшить площадь своих офисных помещений в некоторых городах мира, среди них — Сан-Франциско, Нью-Йорк, Токио, Майами, Мумбай и Дублин. Также компания намерена закрыть представительства в Сеуле, Мадриде, Гамбурге, Сиднее и Осаке. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо, которое компания отправила своим работникам.

По данным издания, такие меры призваны помочь компании снизить расходы. Офисы будут закрывать после окончания договоров аренды.

В Twitter не исключили, что в городах, где соцсеть закроет свои теперешние представительства, компания может открыть офисы на других площадках.

При этом сокращение персонала руководство Twitter не планирует. По словам руководителя отдела кадров Даланы Бранд, Twitter не откажется от своего обещания обеспечить сотрудников работой даже там, где офисы не будут работать.

«Если какие-то офисы будут закрыты, это не повлияет на трудоустройство сотрудников, они просто перейдут на полноценную работу из дома», — заявила она.