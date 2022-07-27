В Deutsche Bank заявили о риске потери контроля над подразделением в РФ

По мнению группы, она может лишиться возможности использовать собственные технологические ресурсы: в 2001 году Deutsche Bank открыл свой первый центр разработки в России, который специализируется на создании программного обеспечения для инвестиционного бизнеса по всему миру и других задачах. Кроме того, из-за ограничений, «контрагенты не смогут выполнять платёжные обязательства из-за невозможности перевести средства в необходимой валюте». Это уже привело к тому, что весной группа прекратила отношения с несколькими российскими банками, у которых были открыты в Deutsche Bank корреспондентские счета в евро.