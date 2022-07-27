Компания Siemens Energy утверждает, что не получала от "Газпрома" каких-либо новых сообщений о неисправностях в турбинах и вследствие этого исходит из того, что агрегаты исправны. Об этом сообщил в среду в ответ на запрос ТАСС представитель компании.
"У нас сейчас нет доступа к турбинам на месте, и у нас нет до сих пор сообщений от "Газпрома" о повреждениях. В этой связи мы должны исходить из того, что турбины готовы к эксплуатации, - сказал он. - Плановое техническое обслуживание в будущем также можно проводить без каких-либо проблем - действующее разрешение правительства Канады предусматривает, что работы могут осуществляться в Монреале и что турбины потом могут быть вывезены из Канады в Германию".
Siemens Energy сможет вернуть в Европу остальные турбины для Nord Stream, если их решат обслуживать в Канаде.