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35 минут назад

Siemens Energy сообщила, что не имеет сведений от "Газпрома" о неисправностях в турбинах

ТАСС

Компания Siemens Energy утверждает, что не получала от "Газпрома" каких-либо новых сообщений о неисправностях в турбинах и вследствие этого исходит из того, что агрегаты исправны. Об этом сообщил в среду в ответ на запрос ТАСС представитель компании.

"У нас сейчас нет доступа к турбинам на месте, и у нас нет до сих пор сообщений от "Газпрома" о повреждениях. В этой связи мы должны исходить из того, что турбины готовы к эксплуатации, - сказал он. - Плановое техническое обслуживание в будущем также можно проводить без каких-либо проблем - действующее разрешение правительства Канады предусматривает, что работы могут осуществляться в Монреале и что турбины потом могут быть вывезены из Канады в Германию".

«Газпром» обвинил Siemens в неисполнении обязательств по ремонту турбин

Siemens Energy сможет вернуть в Европу остальные турбины для Nord Stream, если их решат обслуживать в Канаде.

Компании,Siemens,Газпром,
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