"У нас сейчас нет доступа к турбинам на месте, и у нас нет до сих пор сообщений от "Газпрома" о повреждениях. В этой связи мы должны исходить из того, что турбины готовы к эксплуатации, - сказал он. - Плановое техническое обслуживание в будущем также можно проводить без каких-либо проблем - действующее разрешение правительства Канады предусматривает, что работы могут осуществляться в Монреале и что турбины потом могут быть вывезены из Канады в Германию".