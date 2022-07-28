В Норвегии цены на электричество установили новый рекорд

Стоимость электроэнергии в ряде регионов Норвегии побили исторический рекорд. В пересчете на рубли цена одного киловатт-часа в июле достигла 25,46 рублей.

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«Исторический максимум составил 4,22 кроны (25,46 рублей) за киловатт-час, или 424 евро за мегаватт-час. Ранее ценовой рекорд был установлен в декабре прошлого года и составил 3,95 кроны (около 24 рублей) за киловатт-час», — цитирует «Лента.ру» информацию биржи Nord Pool.

Максимальная цена установлена в ценовой зоне NO2, которая находится на юго-западной части Норвегии. Ранее «Газпром» объявил, что в два раза снизит поставки газа по «Северному потоку-1». После этого цены на газ в Европе пошли вверх.