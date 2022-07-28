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22 минуты назад

Зарубежные компании вынуждены поднимать цены после ухода из России

Елена Прошина

Зарубежные компании поднимают цены на продукты, так как потеряли значительную часть прибыли после ухода из России. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на Daily Mail.

Зарубежные компании объяснили резкий рост цен на товары
Фото: ReutersReuters

Как говорится в публикации, McDonald's впервые за 14 лет увеличил стоимость чизбургера — его цена составила £1,19. До этого купить в McDonald's сэндвич с сыром можно было примерно за 99 пенсов.

Daily Mail также отмечает, что американская компания Amazon повысила цену на платную подписку в Европе. Фирмы Huggies, Coca-Cola и Unilever увеличили стоимость своих продуктов. В Unilever при этом заявили, что на фоне кризиса компания вынуждена увеличить собственные расходы до £4 млрд за 2022 год. В будущем возможно дальнейшее увеличение расходов.

Ранее сообщалось, что корпорация McDonald's потеряла $1,2 млрд после ухода из России. Сеть объявила о приостановке работы на территории России 14 марта в связи с военным конфликтом на Украине. McDonald's закрыла 850 ресторанов на территории РФ, сохранив зарплаты сотрудников.

Затем 12 июня стало известно, что McDonald's сменит название своих ресторанов на территории России на «Вкусно — и точка». Генеральный директор компании в РФ Олег Пароев заявил, что это название будет легко интегрировать в концепции сервиса. Он добавил, что посетители не заметят никакой разницы в меню и вкусах блюд.

Компании,McDonald's,Coca-Cola,Amazon,
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