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48 минут назад

«Ъ»: H&M ищет покупателя на свои активы в России

BFM.RU

Объявивший об уходе из России шведский ретейлер одежды H&M ищет покупателя на свои активы в стране. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке, знакомые с предложением компании.

H&M ищет покупателя на свои активы в России
Фото: ReutersReuters

По данным издания, речь идет распределительном центре площадью 57,7 тыс. квадратных метров, а также о правах аренды на порядка 170 магазинов в 65 городах России. Кроме того, H&M намерен распродать запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью около 210 млн долларов.

Собеседники «Коммерсанта» сомневаются, что ретейлеру удастся продать весь бизнес в РФ целиком, так как покупателю придется столкнуться с исками, которые активно подают к H&M владельцы помещений, а также обеспечить всю сеть поставками необходимого объема одежды. Поэтому они предполагают, что компания сперва найдет покупателей на запасы своей продукции, а затем будет постепенно пакетами продавать права аренды по форматам или по городам.

По данным источников издания, предложения от H&M Group получили крупнейшие российские fashion-ритейлеры. Представители шведской компании пока никак не прокомментировали «Коммерсанту» данную информацию.

О приостановке работы в России H&M заявила еще в марте. В июле ретейлер принял решение окончательно прекратить деятельность в РФ.

Компании,Коммерсант,
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