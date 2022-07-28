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1 час назад

Shell собралась выйти из «Сахалин–2»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Концерн Shell работает над заключением соглашения о выходе из проекта «Сахалин–2» в России в соответствии со своими правами, сообщили в компании.

Shell собралась выйти из проекта «Сахалин–2»
Фото: ТАССТАСС

«30 июня 2022 года был принят указ президента России, направленный на передачу лицензий и активов SEIC во вновь созданную российскую компанию, которая возьмет на себя права и обязанности SEIC. В указе говорится, что иностранным акционерам будет предложено получить акции этого предприятия, эквивалентные их доле участия в SEIC. Shell оценивает свои права и продолжает работать над достижением приемлемого соглашения, которое позволит Shell выйти из проекта в соответствии со всеми применимыми правовыми требованиями и соглашениями», – передает ТАСС отчет компании.

Также в сообщении уточняется, что Shell до конца 2022 года прекратит долгосрочные закупки российской нефти у третьих лиц, кроме двух контрактов с небольшим независимым производителем.

Япония обратилась к Москве из-за указа Путина по «Сахалину-2»

Кроме того, Shell оценила чистые расходы от продажи своих АЗС и завода в России «Лукойлу» в 83 млн долларов, убыток от разниц курса составил 343 млн долларов.

«Во втором квартале 2022 года Shell передала все акции Shell нефть «Лукойлу», что привело к чистым расходам в размере 83 млн долларов с учетом убытка от разницы курсов валют (343 млн долларов)», – указано в отчете.

Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин–2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции.

Оператор проекта «Сахалин–2» – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России. Эксперты объяснили указ Путина передать «Сахалин–2» российскому оператору. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Японию напугала ситуация с «Сахалином–2».

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