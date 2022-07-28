Shell собралась выйти из проекта «Сахалин–2»

«30 июня 2022 года был принят указ президента России, направленный на передачу лицензий и активов SEIC во вновь созданную российскую компанию, которая возьмет на себя права и обязанности SEIC. В указе говорится, что иностранным акционерам будет предложено получить акции этого предприятия, эквивалентные их доле участия в SEIC. Shell оценивает свои права и продолжает работать над достижением приемлемого соглашения, которое позволит Shell выйти из проекта в соответствии со всеми применимыми правовыми требованиями и соглашениями», – передает ТАСС отчет компании.