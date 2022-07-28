Shell собралась выйти из проекта «Сахалин–2»

Концерн Shell работает над заключением соглашения о выходе из проекта «Сахалин–2» в России в соответствии со своими правами, сообщили в компании.
«30 июня 2022 года был принят указ президента России, направленный на передачу лицензий и активов SEIC во вновь созданную российскую компанию, которая возьмет на себя права и обязанности SEIC. В указе говорится, что иностранным акционерам будет предложено получить акции этого предприятия, эквивалентные их доле участия в SEIC. Shell оценивает свои права и продолжает работать над достижением приемлемого соглашения, которое позволит Shell выйти из проекта в соответствии со всеми применимыми правовыми требованиями и соглашениями», – передает ТАСС отчет компании.
Также в сообщении уточняется, что Shell до конца 2022 года прекратит долгосрочные закупки российской нефти у третьих лиц, кроме двух контрактов с небольшим независимым производителем.
Кроме того, Shell оценила чистые расходы от продажи своих АЗС и завода в России «Лукойлу» в 83 млн долларов, убыток от разниц курса составил 343 млн долларов.
«Во втором квартале 2022 года Shell передала все акции Shell нефть «Лукойлу», что привело к чистым расходам в размере 83 млн долларов с учетом убытка от разницы курсов валют (343 млн долларов)», – указано в отчете.
Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин–2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции.
Оператор проекта «Сахалин–2» – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России. Эксперты объяснили указ Путина передать «Сахалин–2» российскому оператору. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Японию напугала ситуация с «Сахалином–2».