Москвичи лишились возможности оформить заказ на сайте IKEA

Покупатели из Москвы временно не могут оформить заказы на сайте IKEA в связи с отсутствием интервалов доставки. Об этом сообщается на сайте компании.
«К сожалению, на данный момент оформить заказ в Москве невозможно ввиду временного отсутствия интервалов», - подчеркивается в сообщении.
Оказаться на сайте можно, пройдя очередь из пользователей.
Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил РИА Новости, что несколько российских компаний претендуют на покупку заводов шведского ретейлера IKEA в стране. Отмечается, что соответствующую заявку они направили в главный офис компании. По словам Никитина, среди претендентов на приобретение предприятий - серьезные организации, а также непрофильные инвесторы.
Ранее IKEA сообщила, что возобновление продажи в России в обозримом будущем не представляется возможным. Также было объявлено о намерении сократить бизнес и штат сотрудников, а также продать четыре фабрики в России.