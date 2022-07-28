Москвичи лишились возможности оформить заказ на сайте IKEA

Покупатели из Москвы временно не могут оформить заказы на сайте IKEA в связи с отсутствием интервалов доставки. Об этом сообщается на сайте компании.

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«К сожалению, на данный момент оформить заказ в Москве невозможно ввиду временного отсутствия интервалов», - подчеркивается в сообщении.

Оказаться на сайте можно, пройдя очередь из пользователей.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил РИА Новости, что несколько российских компаний претендуют на покупку заводов шведского ретейлера IKEA в стране. Отмечается, что соответствующую заявку они направили в главный офис компании. По словам Никитина, среди претендентов на приобретение предприятий - серьезные организации, а также непрофильные инвесторы.