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1 час назад

Москвичи временно лишились возможности оформить заказ на сайте IKEA

Лера Букина

Покупатели из Москвы временно не могут оформить заказы на сайте IKEA в связи с отсутствием интервалов доставки. Об этом сообщается на сайте компании.

Москвичи лишились возможности оформить заказ на сайте IKEA
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, на данный момент оформить заказ в Москве невозможно ввиду временного отсутствия интервалов», - подчеркивается в сообщении.

Оказаться на сайте можно, пройдя очередь из пользователей.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил РИА Новости, что несколько российских компаний претендуют на покупку заводов шведского ретейлера IKEA в стране. Отмечается, что соответствующую заявку они направили в главный офис компании. По словам Никитина, среди претендентов на приобретение предприятий - серьезные организации, а также непрофильные инвесторы.

Ранее IKEA сообщила, что возобновление продажи в России в обозримом будущем не представляется возможным. Также было объявлено о намерении сократить бизнес и штат сотрудников, а также продать четыре фабрики в России.

Компании,Андрей Никитин,Ikea,
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