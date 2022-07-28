В России оштрафовали Snapchat на 1 млн рублей

Snap Inc. - американская компания, владеющая мессенджером Snapchat. Это мобильное приложение для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Одна из основных концепций Snapchat заключается в том, что переданные изображения и сообщения доступны получателю на протяжении короткого времени.

В прошлом году Роскомнадзор выявил 46 случаев нарушения закона о персональных данных. Он обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России, но осуществляют деятельность на территории страны. Требование о необходимости локализации баз данных российских пользователей в РФ действует с 2015 года, однако ответственность была установлена в 2019 году. На сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний, среди которых Apple, Microsoft, LG, Samsung, PayPal, Booking и другие. За нарушение закона в части локализации предусмотрено наказание в виде штрафа для юридических лиц в размере до 6 млн рублей, в случае повторного нарушения - до 18 млн рублей.