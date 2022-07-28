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49 минут назад

В России компанию Snap Inc. оштрафовали на 1 млн рублей

ТАССиещё 4

Суд в Москве оштрафовал американскую компанию Snap Inc. на 1 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ. Об этом в четверг сообщает корреспондент ТАСС из зала мирового судебного участка №422, где было принято решение.

В России оштрафовали Snapchat на 1 млн рублей
Фото: ReutersReuters

"Суд постановил признать виновной компанию Snap Inc. по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ ("Невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, хранения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России") и назначить компании наказание в виде штрафа 1 млн рублей", - зачитал решение судья Тимур Вахрамеев.

Snap Inc. - американская компания, владеющая мессенджером Snapchat. Это мобильное приложение для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Одна из основных концепций Snapchat заключается в том, что переданные изображения и сообщения доступны получателю на протяжении короткого времени.

В прошлом году Роскомнадзор выявил 46 случаев нарушения закона о персональных данных. Он обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России, но осуществляют деятельность на территории страны. Требование о необходимости локализации баз данных российских пользователей в РФ действует с 2015 года, однако ответственность была установлена в 2019 году. На сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний, среди которых Apple, Microsoft, LG, Samsung, PayPal, Booking и другие. За нарушение закона в части локализации предусмотрено наказание в виде штрафа для юридических лиц в размере до 6 млн рублей, в случае повторного нарушения - до 18 млн рублей.

Компании,PayPal,Роскомнадзор,Microsoft,Apple,
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