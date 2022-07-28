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1 час назад

Французская Technip Energies работает над выходом из проекта "Арктик СПГ - 2"

ТАССиещё 1

Французская инжиниринговая компания Technip Energies работает над выходом из российского проекта "Арктик СПГ - 2". Об этом говорится в ее отчете о финансовых результатах за первое полугодие, опубликованном в четверг.

Французская Technip Energies выйдет из проекта «Арктик СПГ-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается проекта "Арктик СПГ - 2" в России, то в соответствии с действующими санкциями мы продолжаем осуществлять упорядоченный выход из проекта. Мы приостановили подавляющее большинство работ, и процесс выхода, вероятно, займет еще несколько месяцев в связи с условиями контракта и масштабами проекта", - говорится в заявлении компании.

Кроме того, Technip Energies сообщает, что не ожидает "негативного чистого финансового воздействия в связи с существующими правами по контракту и балансовым положением проекта". Также утверждается, что "планомерный выход из "Арктик СПГ - 2" более чем компенсируется 18-процентным ростом оставшейся части портфеля в годовом исчислении". Чистая операционная прибыль оценивается на уровне €132 млн, что на 31% больше, чем в прошлом году. В то же время в дисклеймере к данному заявлению компания указывает на то, что серьезные риски и неопределенность, не поддающиеся контролю компании, в частности конфликт на Украине и антироссийские санкции, "могут изменить реальные результаты", которые будут отличаться от первоначальных ожиданий.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники сообщила, что "Новатэк" намерен сменить подрядчиков создания верхних и нижних строений гравитационных платформ для проекта "Арктик СПГ - 2". По данным издания, прежние инжиниринговые компании Technip и Saipem приостановили работы "из-за рисков санкций". Вместо них работы должны передать двум новым подрядчикам - подконтрольной НИПИГАЗу Nova energies, а также неизвестной рынку Green Energy Solutions LLC, зарегистрированной в ОАЭ.

Компании,Новатэк,
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