Французская Technip Energies выйдет из проекта «Арктик СПГ-2»

"Что касается проекта "Арктик СПГ - 2" в России, то в соответствии с действующими санкциями мы продолжаем осуществлять упорядоченный выход из проекта. Мы приостановили подавляющее большинство работ, и процесс выхода, вероятно, займет еще несколько месяцев в связи с условиями контракта и масштабами проекта", - говорится в заявлении компании.

Кроме того, Technip Energies сообщает, что не ожидает "негативного чистого финансового воздействия в связи с существующими правами по контракту и балансовым положением проекта". Также утверждается, что "планомерный выход из "Арктик СПГ - 2" более чем компенсируется 18-процентным ростом оставшейся части портфеля в годовом исчислении". Чистая операционная прибыль оценивается на уровне €132 млн, что на 31% больше, чем в прошлом году. В то же время в дисклеймере к данному заявлению компания указывает на то, что серьезные риски и неопределенность, не поддающиеся контролю компании, в частности конфликт на Украине и антироссийские санкции, "могут изменить реальные результаты", которые будут отличаться от первоначальных ожиданий.