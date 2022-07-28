«Л’Этуаль» объявила о создании собственной IT-компании

Сеть парфюмерных магазинов «Л’Этуаль» провела регистрацию собственной IT-компании «ЛетуТех» по созданию цифровых сервисов, сообщили в маркетплейсе.
«Л'Этуаль» зарегистрировала IT-компанию «ЛетуТех»... Одним из логичных этапов развития стало создание собственной IT-компании под названием «ЛетуТех», которая будет заниматься разработкой и поддержкой цифровых сервисов, в том числе и технологической поддержкой маркетплейса letu.ru», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».
Первоначальной задачей «ЛетуТех» станет обеспечение растущих технологических потребностей бизнеса новыми сервисами. Компания займется созданием сервисной архитектуры, позволяющей минимизировать зависимость от иностранного ПО.
«Особое внимание будет уделено развитию HR-бренда «ЛетуТех». Сейчас в IT-подразделении уже работают более 500 сотрудников, но компания и дальше будет привлекать талантливых специалистов, занятых в разработке перспективных сервисов для развития e-com и ритейл-индустрии», – говорится в сообщении.
«Л'Этуаль» – одна из крупнейших сетей парфюмерии и косметики в России, основана в 1997 году. В 250 городах России у нее 1000 магазинов.