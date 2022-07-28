«Л’Этуаль» объявила о создании собственной IT-компании

«Особое внимание будет уделено развитию HR-бренда «ЛетуТех». Сейчас в IT-подразделении уже работают более 500 сотрудников, но компания и дальше будет привлекать талантливых специалистов, занятых в разработке перспективных сервисов для развития e-com и ритейл-индустрии», – говорится в сообщении.