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51 минуту назад

Банк Литвы сообщил о прекращении обслуживания калининградского транзита

Елена Прошина

Литовский «Шяуляй банк», который занимается обслуживанием всего калининградского транзита, перестанет осуществлять банковские операции с российской стороной. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь в Вильнюсе в эфире «России 24», передает РИА Новости.

Литовский банк сообщил о прекращении обслуживания калининградского транзита
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что такими действиями наносится удар по грузовому транзиту.

«Я вчера был в литовском МИДе... я передал им лично ноту по 'Шяуляй банку' - разберитесь, до 1 сентября еще есть время, вы же решили калининградский транзит, вы же сняли всю напряженность... Так зачем же вы, получается, готовите второй удар по грузовому транзиту?» - подчеркнул глава российского посольства в Вильнюсе.

В начале лета Литовской стороной был прекращен пропуск грузов, которые попали в санкционные списки Евросоюза. Речь идет о грузах, которые направлялись в Калининградскую область из других регионов РФ грузовым автотранспортом и по железной дороге.

Транзиту — быть. В Европе заявили о победе России в ситуации вокруг блокады Калининграда

Данную ситуацию прокомментировали официальные лица в РФ. Отмечалось, что эти действия нарушают международное право.

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