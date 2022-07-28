Литовский банк сообщил о прекращении обслуживания калининградского транзита

«Я вчера был в литовском МИДе... я передал им лично ноту по 'Шяуляй банку' - разберитесь, до 1 сентября еще есть время, вы же решили калининградский транзит, вы же сняли всю напряженность... Так зачем же вы, получается, готовите второй удар по грузовому транзиту?» - подчеркнул глава российского посольства в Вильнюсе.