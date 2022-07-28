Литовский банк сообщил о прекращении обслуживания калининградского транзита

Литовский «Шяуляй банк», который занимается обслуживанием всего калининградского транзита, перестанет осуществлять банковские операции с российской стороной. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь в Вильнюсе в эфире «России 24», передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что такими действиями наносится удар по грузовому транзиту.
«Я вчера был в литовском МИДе... я передал им лично ноту по 'Шяуляй банку' - разберитесь, до 1 сентября еще есть время, вы же решили калининградский транзит, вы же сняли всю напряженность... Так зачем же вы, получается, готовите второй удар по грузовому транзиту?» - подчеркнул глава российского посольства в Вильнюсе.
В начале лета Литовской стороной был прекращен пропуск грузов, которые попали в санкционные списки Евросоюза. Речь идет о грузах, которые направлялись в Калининградскую область из других регионов РФ грузовым автотранспортом и по железной дороге.
Данную ситуацию прокомментировали официальные лица в РФ. Отмечалось, что эти действия нарушают международное право.