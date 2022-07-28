Ретейлеры отмечают проблемы с поставками электроники Samsung и Apple

Российские ретейлеры столкнулись с проблемами при поставках электроники таких брендов, как Apple и Samsung. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе одного из крупнейших дистрибуторов ИТ-оборудования в России "Марвел-дистрибуция".
"У ретейлеров есть проблемы в товарных категориях, где доминировали А-бренды, ушедшие с российского рынка, такие как Samsung или Apple. Они составляли значимую долю их бизнеса. Параллельным импортом за короткий срок такие объемы не закрыть", - рассказали в компании.
При этом весь рынок потребительской электроники не испытывает сильного сокращения, однако существенно изменились доли брендов и сегментов, отметили в "Марвел-дистрибуции".
Также нужно учитывать, что у альтернативных поставок есть ряд минусов. "Товары, которые подлежат обязательной сертификации, скорее всего, не пройдут новую сертификацию. Правовая защита покупателей также находится под большим вопросом. Например, нельзя вернуть производителю неисправный товар и получается, что продавцу придется оформлять возврат из своего кармана", - пояснили в компании.
В пресс-службе "Мегафона" ТАСС сообщили о небольшом дефиците по нескольким моделям смартфонов Samsung, однако, по данным компании, по значительной части моделей этого бренда складских запасов достаточно, чтобы удовлетворить текущий потребительский спрос.
Остальные операторы и ретейлеры на момент публикации не ответили на запросы ТАСС.
Ранее директор по дистрибуции дивизиона "Широкопрофильная дистрибуция" Merlion Татьяна Скокова сообщила газете "Коммерсант", что поставки смартфонов во втором квартале сократились в три-четыре раза по сравнению с прошлым годом, поставки ноутбуков и ПК - до 75%. По ее словам, в дефиците в первую очередь товары от Apple и Samsung. Товарного запаса этих брендов хватит на один-два месяца.
При этом представитель "М.Видео-Эльдорадо" рассказал изданию, что в магазинах доступны все флагманские смартфоны известных брендов, игровые консоли, ноутбуки, ТВ и техника для дома. В МТС также подтвердили, что не испытывают проблем с наличием иностранной техники, а представитель re:Store признал, что "запас гаджетов не такой, какой был при регулярных официальных поставках", но ретейлер "делает все возможное, чтобы поддерживать ассортимент и наличие".
Также газета РБК написала о дефиците смартфонов Samsung в некоторых регионах. Из-за недостатка товаров ретейлеры привозят товар только по запросу покупателей.