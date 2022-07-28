Ретейлеры отмечают проблемы с поставками электроники Samsung и Apple

Российские ретейлеры столкнулись с проблемами при поставках электроники таких брендов, как Apple и Samsung. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе одного из крупнейших дистрибуторов ИТ-оборудования в России "Марвел-дистрибуция".

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"У ретейлеров есть проблемы в товарных категориях, где доминировали А-бренды, ушедшие с российского рынка, такие как Samsung или Apple. Они составляли значимую долю их бизнеса. Параллельным импортом за короткий срок такие объемы не закрыть", - рассказали в компании.

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При этом весь рынок потребительской электроники не испытывает сильного сокращения, однако существенно изменились доли брендов и сегментов, отметили в "Марвел-дистрибуции".

Также нужно учитывать, что у альтернативных поставок есть ряд минусов. "Товары, которые подлежат обязательной сертификации, скорее всего, не пройдут новую сертификацию. Правовая защита покупателей также находится под большим вопросом. Например, нельзя вернуть производителю неисправный товар и получается, что продавцу придется оформлять возврат из своего кармана", - пояснили в компании.

В пресс-службе "Мегафона" ТАСС сообщили о небольшом дефиците по нескольким моделям смартфонов Samsung, однако, по данным компании, по значительной части моделей этого бренда складских запасов достаточно, чтобы удовлетворить текущий потребительский спрос.

Остальные операторы и ретейлеры на момент публикации не ответили на запросы ТАСС.

Проблемы поставок

Ранее директор по дистрибуции дивизиона "Широкопрофильная дистрибуция" Merlion Татьяна Скокова сообщила газете "Коммерсант", что поставки смартфонов во втором квартале сократились в три-четыре раза по сравнению с прошлым годом, поставки ноутбуков и ПК - до 75%. По ее словам, в дефиците в первую очередь товары от Apple и Samsung. Товарного запаса этих брендов хватит на один-два месяца.

При этом представитель "М.Видео-Эльдорадо" рассказал изданию, что в магазинах доступны все флагманские смартфоны известных брендов, игровые консоли, ноутбуки, ТВ и техника для дома. В МТС также подтвердили, что не испытывают проблем с наличием иностранной техники, а представитель re:Store признал, что "запас гаджетов не такой, какой был при регулярных официальных поставках", но ретейлер "делает все возможное, чтобы поддерживать ассортимент и наличие".