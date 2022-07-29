Продажу заводов Kraft Heinz в России опровергли

Информация о том, что американский продовольственный концерн продает бизнес в России, появилась 29 июля в «Коммерсанте». Издание сообщило, что на продажу были выставлены два завода и локальные бренды «Сами с усами» и «Умница». По его информации, компания хотела продать Ивановский комбинат детского питания и находящийся в Ставропольском крае «Хайнц-Георгиевск», их совокупная мощность составляет 30 тысяч тонн сухих, жидких каш и пюре ежегодно. В прошлом году на этих заводах выпустили свыше 13,3 тысячи тонн продукции. При этом в самой компании отказались комментировать «рыночные слухи».