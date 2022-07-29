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1 час назад

Продажу заводов Kraft Heinz в России опровергли

Lenta.ruиещё 4

Заводы Kraft Heinz в России продолжают работать — информацию об их продаже опроверг исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Его слова передает ТАСС.

Продажу заводов Kraft Heinz в России опровергли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ассоциация "Руспродсоюз" не подтверждает информацию о продаже активов Kraft Heinz по выпуску детского питания в России. Производства продолжают работать в обычном режиме и поставлять продукцию всем своим покупателям», — заявил представитель организации.

Информация о том, что американский продовольственный концерн продает бизнес в России, появилась 29 июля в «Коммерсанте». Издание сообщило, что на продажу были выставлены два завода и локальные бренды «Сами с усами» и «Умница». По его информации, компания хотела продать Ивановский комбинат детского питания и находящийся в Ставропольском крае «Хайнц-Георгиевск», их совокупная мощность составляет 30 тысяч тонн сухих, жидких каш и пюре ежегодно. В прошлом году на этих заводах выпустили свыше 13,3 тысячи тонн продукции. При этом в самой компании отказались комментировать «рыночные слухи».

Ранее стало известно о намерении сети магазинов детской одежды Mothercare уйти из России. Компания Alshaya Group собралась продать бизнес, однако также обсуждалась распродажа товаров и закрытие всех магазинов. Сеть захотела покинуть российский рынок по причине давления на нее правообладателя бренда — британской Mothercare.

Компании,Дмитрий Востриков,Коммерсант,
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