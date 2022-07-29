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1 час назад

Ozon начал продавать одежду собственной марки

ТАСС

Онлайн-ретейлер Ozon запустил продажи одежды собственной торговой марки, говорится в сообщении компании.

Ozon начал продавать одежду собственной марки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В рамках развития ассортимента в категории "Одежда, обувь и аксессуары" маркетплейс начал продажи одежды под собственной торговой маркой Hola", - отмечается в сообщении.

Коллекция базовой одежды для взрослых и детей сейчас насчитывает порядка 30 товарных наименований. Уже к началу осени ассортимент вырастет в 10 раз. В настоящее время одежду для бренда Hola отшивают 10 производителей, часть из них находятся в России, часть - за рубежом (Узбекистан, Китай, Туркмения).

Категория "Одежда, обувь и аксессуары" в текущем году - одна из ключевых для Ozon. Спрос на покупку одежды онлайн растет - на это влияет как сокращение предложения на рынке одежды и обуви (согласно данным аналитиков, на конец марта с российского рынка ушли более 95 зарубежных ретейлеров, 47% из которых - из fashion-сегмента), так и укоренившаяся привычка многих россиян покупать одежду на онлайн-площадках. На Ozon оборот от продажи категории "одежда" в первом квартале увеличился почти втрое в годовом сравнении, добавляют в компании.

Ozon - ведущая мультикатегорийная платформа электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено более 100 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья.

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