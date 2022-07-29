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1 час назад

Магазин Mango возобновил работу в Москве

Лера Букина

Магазин испанского ретейлера модной одежды, обуви и аксессуаров Mango в пятницу открыл двери для посетителей в столице. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

Так, уже сегодня жители Москвы смогут попасть в магазин, который находится в торговом центре «Атриум». Напомним, что данная точка ушла в простой весной после начала спецоперации РФ на Украине. Магазин располагается на том же месте, что и раньше.

Крупный европейский бренд решил окончательно уйти из РФ

Ранее два источника «Ведомостей», близких к разным сторонам потенциальной сделки, сообщили, что ретейлер Mango планирует открыть свои бутики на месте магазинов бренда Marks & Spencer (M&S).

В июле онлайн-ретейлер Ozon приступил к продаже товаров закрывшего магазины в России бренда Mango. Россияне могут приобрести на площадке одежду, обувь, духи и аксессуары этой марки.

В этом месяце магазин американского производителя джинсовой одежды Levi Strauss & Co вновь стал работать в московском ТЦ «Авиапарк». Однако название бренда изменилось - теперь он называется JNS.

Компании,
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