Магазин испанского ретейлера модной одежды, обуви и аксессуаров Mango в пятницу открыл двери для посетителей в столице. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

Так, уже сегодня жители Москвы смогут попасть в магазин, который находится в торговом центре «Атриум». Напомним, что данная точка ушла в простой весной после начала спецоперации РФ на Украине. Магазин располагается на том же месте, что и раньше.

Ранее два источника «Ведомостей», близких к разным сторонам потенциальной сделки, сообщили, что ретейлер Mango планирует открыть свои бутики на месте магазинов бренда Marks & Spencer (M&S).

В июле онлайн-ретейлер Ozon приступил к продаже товаров закрывшего магазины в России бренда Mango. Россияне могут приобрести на площадке одежду, обувь, духи и аксессуары этой марки.