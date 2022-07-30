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57 минут назад

«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию

Илья Родин

Российская компания «Газпром» прекратила поставки газа в Латвию. В пресс-службе причиной такого решения назвали нарушение условий отбора газа. Об этом пишет РБК в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в компании не рассказали о том, какие именно условия нарушили власти прибалтийской республики.

Латвийский оператор Latvijas gaze, несмотря на громкие заявления Риги о прекращении закупок газа в РФ, продолжает получать топливо через посредников. Оплата производится в евро, сообщает «КоммерсантЪ».

Еще одна страна заявила о полном отказе от газа из России

Напомним, в 2021 году Латвия большую часть объема энергоносителя (90%) закупала в России.

Компании,Газпром,
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