«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию

Российская компания «Газпром» прекратила поставки газа в Латвию. В пресс-службе причиной такого решения назвали нарушение условий отбора газа. Об этом пишет РБК в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в компании не рассказали о том, какие именно условия нарушили власти прибалтийской республики.

Латвийский оператор Latvijas gaze, несмотря на громкие заявления Риги о прекращении закупок газа в РФ, продолжает получать топливо через посредников. Оплата производится в евро, сообщает «КоммерсантЪ».